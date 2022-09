The Voice Kids 2022 - Carla et Angelina en coaching : "on pourrait aller direct sur le plateau"

Quelle surprise ! Jules, Aivan et Tom sont arrivés en coaching et surprise ! Carla et Angelina, toutes deux, finaliste et gagnante du Trophée. Elles viennent aider Patrick Fiori dans son caoching avec une chanson très difficile : "Si" de Zaz. Un coahcing qui laisse bouche bée nos trois coahcs. Extrait The Voice Kids du 17 septembre 2022