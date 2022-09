The Voice Kids 2022 - C'est son anniversaire. Et il n'est pas prêt d'oublier cette soirée

Dylan fête ses 10 ans sur le plateau de The Voice Kids ce soir. Et pour un anniversaire ! C'est un sacré anniversaire. Premier cadeau : 4 coachs retournés. Pour une dernière soirée d'audition, où les équipes sont presque au complet, c'est un exploit. Deuxième cadeau : les coachs lui chantent "happy birthday". Dernier cadeau, et peut-être le plus mémorable dans la tête d'un jeune garçon de 10 ans. Kendji Girac prend sa guitare pour chanter avec lui. SAns oblier le selfie pour immotaliser le moment. On ne vous dit pas qui Dylan a choisi ? Ce n'est pas la peine. EXTRAIT de the Voice Kids du 10 septembre 2022