The Voice Kids 2022 - Découvrez Le parcours de Durel, le finaliste de Slimane

Il est la finaliste de Slimane pour cette saison de The Voice Kids. Tout le monde se souvient de ce jeune homme timide qui se transforme quand il est sur scène. A chacun de ses passages, Durel a fait l'unanimité. Durel est un grand chanteur. On vous explique pourquoi. BONUS de la finale de The Voice Kids du 29 aout 2023