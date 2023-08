The Voice Kids 2022 - Découvrez Le parcours de Lou-Agathe, la finaliste de Nolwenn

Elle est la finaliste de Nolwenn pour cette saison de The Voice Kids. Lou-Agathe, l'hyper sensible qui a rendu dingue les coachs dès les auditions à l'aveugle. Une connexion immédiate avec celle qui allait devenir sa coach : Nolwenn Leroy. Une évolution évidente. Une maturité exceptionnelle. Lou-Agathe a gagné sa place pour la finale. On vous explique pourquoi. BONUS de la finale de The Voice Kids du 29 aout 2023