The Voice Kids 2022 - Découvrez Le parcours de Lucie, la finaliste de Patrick Fiori

Elle est la finaliste de Patrick Fiori pour cette saison de The Voice Kids. Lucie avait sidéré les coachs lors des auditions à l'aveugle avec sa reprise de Barbari Pravi "Louis". Elle a définitivement gagné sa place en finale avec le titre de Santa " Popcorn salé". C'est une chanteuse habitée. Regardez son regard quand elle chante puis son sourire quand elle parle. Rien que pour ça, vous devez regarder cette vidéo. Lucie est une grande chanteuse. On vous explique pourquoi. BONUS de la finale de The Voice Kids du 29 aout 2023