The Voice Kids 2022 - Découvrez Le parcours d'Ilyana, la finaliste de Kendji

Elle est la finaliste de Kendji Girac pour cette saison de The Voice Kids. ilyana, boule d'énergie, de rythme et de vie mérite sa place en finale. Elle qui avait "dynamité" le plateau lors des auditions à l'aveugle et des battles. Mais durant les demi-finale Ilyana a offert à son coach ému, une autre facette de son talent. Ilyana a tout d'une grande. Elle danse comme une déesse, chante comme une Diva et a l'énergie des plus grands. Ilyana a gagné sa place pour la finale. On vous explique pourquoi. BONUS de la finale de The Voice Kids du 29 aout 2023