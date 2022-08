The Voice Kids 2022 - Diona chante "If I ain’t got you" d'Alicia Keys

Diona a 14 ans et habite Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne. Elle va interpréter un titre d’Alicia Keys : « If I ain’t got you ». Originaire du Sri Lanka, Diona vit depuis 10 ans en France. Baignée dans la musique depuis toute petite, Diona marche dans les pas de son papa, chanteur, musicien, comédien très populaire dans son pays d’origine. Jeune fille douce et mature, si elle participe à The Voice Kids c’est justement pour montrer à son père que la relève est assurée. Mais aussi pour affirmer son univers artistique (plus proche des chanteuses Pop and R’n’B que de la musique traditionnelle de pays natal).