The Voice Kids 2022 – Diona chante Price Tag de Jessie J (Demi-finale)

Après Alicia Keys lors des auditions à l'aveugle, Grand Corps Malade & Camille Lellouche lors des Battles, Diona a décidé de s’attaquer à un monument du RnB : Jessie J, avec le titre "Price Tag". Fille d’un grand chanteur au Sri Lanka, Diona veut rendre fier son père. Et elle a de quoi. Sa douceur, sa technique et sa voix vont peut-être la mener jusqu’à la finale... Extrait de la demi-finale The Voice Kids du 1er octobre 2022