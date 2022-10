The Voice Kids 2022 – Diona, Sara, Morgan, Romane - Qui sont les finalistes de la Team Kendji Girac ?

En savoir plus sur Julien Doré

Ils ont tous réussi leur prestation. Et pourtant, Kendji va devoir faire un choix. Quatre talents, quatre voix bien différentes mais complémentaires.... Le choix est difficile pour notre coach. Mais, Kendji se laisse porter par l’émotion et décide de poursuivre la compétition avec Romane et Sarah. C’est sur un "check" d’équipe et dans la bienveillance que la team se quitte. Extrait de la demi-finale The Voice Kids du 1er octobre 2022