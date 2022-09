The Voice Kids 2022 - Replay du 10 septembre 2022 - Partie 1

En savoir plus sur Julien Doré

Depuis trois semaines déjà, sur la scène de The Voice Kids, nos quatre coachs se sont laissés surprendre par l'émotion et ont vécu des auditions à l'aveugle d'exception. Ce soir, pour cette dernière soirée des auditions à l'aveugle, la compétition reprend de plus belle. Si nos quatre coachs ne peuvent plus utiliser le bouton bloc, ils vont devoir dépasser leurs limites pour finaliser leurs équipes de douze talents. Louane et Patrick Fiori sont au coude à coude. Ils vont chercher à dénicher trois talents. Kendji Girac peut encore convoiter 4 jolies voix. Quant à Julien Doré n'a plus que deux talents à convaincre. REPLAY du 10 septembre 2022 - Partie 1