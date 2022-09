The Voice Kids 2022 - Replay du 10 septembre 2022 - Partie 2

En savoir plus sur Julien Doré

Dernière soirée des auditions à l'aveugle de la saison. Nos coachs ont déjà des équipes bien remplies. Sur 12 talents possibles, Louane et Patrick Fiori doivent encore en trouver trois chacun. Kendji Girac quatre jolies voix et Julien Doré doit encore trouver deux voix. Quatre coachs et un même objectif : découvrir la plus belle voix de The Voice Kids. Les dernières places en jeu sont très chères car les premières battles sont attendues la semaine prochaine. REPLAY du 10 septembre 2022 - Partie 2