The Voice Kids 2022 du 20 août 2022 (Partie 1)

The Voice Kids fait son grand retour sur TF1 avec un tout nouveau quatuor de coachs !Deux nouveaux coachs avec Julien Doré auteur, compositeur, interprète, une référence de la scène musicale française, le show man, n’a pas peur du challenge et n'hésite pas à faire preuve d'humour et de fantaisie pour décrocher de jeunes Talents.Louane, demi-finaliste de la saison 2 de The Voice, devenue depuis une des chanteuses préférées des Français, se lance dans une nouvelle aventure et endosse le rôle de coach pour la première fois avec beaucoup de franchise et d'émotion.Et le retour de Patrick Fiori, un des piliers du programme, avec à son actif 7 saisons et 3 victoires, endosse une fois encore son costume de coach ; Kendji Girac le chanteur aux 4 millions d’albums vendus, effectuera lui sa seconde saison en tant que coach, sans se départir de la douceur et fraicheur qu’on lui connait.