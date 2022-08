The Voice Kids 2022 du 20 août 2022 (Partie 2)

En savoir plus sur Julien Doré

La compétition monte d'un cran : Ces 4 grands artistes, Patrick Fiori, Kendji Girac, Louane et Julien Doré, à l’esprit de compétition hors norme, vont faire monter la compétition d’un cran cette année ! Très joueurs, les coachs seront prêts à tout pour attirer les Talents dans leur équipe. Mais attention, chaque coach a la possibilité de « blocker » un de ses camarades lorsqu’il souhaite absolument qu’un talent rejoigne son équipe. La compétition va être pimentée et nous offrir des moments à la fois émouvants et cultes dans l’histoire du programme.Un casting de haut niveau, dignes des adultes : Des Talents âgés de 8 à 15 ans aux voix exceptionnelles vont bluffer nos coachs et risquent bien d’épater nos téléspectateurs. Un duo de choc pour animer l'émission : Nikos Aliagas et Karine Ferri reprennent avec plaisir les rênes du show et seront au plus près des jeunes artistes, et ce, des auditions à l'aveugle jusqu'à la grande finale en direct, en passant par les battles et la demi-finale.Qui de Julien Doré, Louane, Kendji Girac ou Patrick Fiori remportera le trophée ?