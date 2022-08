The Voice Kids 2022 du 27 août 2022 - Partie 1

En savoir plus sur Julien Doré

Ils s'appellent Raynaud, Sana, Louis ou Jade . Ils viennent du Chili, de la Réunion ou même du Rwanda. Ils viennent du monde entier pour tenter leur chance à The Voice Kids. C'est la puissance de la musique, l'envie de vivre ce rêve fou qui les poussent à traverser le globe pour se retrouver ici, devant nos quatre coaches : Julien Doré, Louane, Kendji Girac et Patrick Fiori. Ils interpréteront des titres aussi variés que "Goddbye my love goodbye" de Demis Roussos. "Beggin" de Maneskin ou encore "Et Bam" de Mentissa. une soirée forte en émotions. REPLAY du 27 aout 2022 - Partie 1