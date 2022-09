The Voice Kids 2022 du 3 septembre 2022 - Partie 1

En savoir plus sur Julien Doré

Ils ont des rêves plein la tête et une envie chevillée au corps : devenir chanteur. Vous allez découvrir les nouveaux talents de cette troisième soirée des auditions à l'aveugle de The Voice Kids du samedi 3 septembre 2022. Le premier à se lancer dans l'arène s'appelle Aivan et chante une chanson de Ella Fitzgerald. Puis c'est au tour de Kamil de se présenter devant les coachs. Si vous êtes fan de The Voice Kids, son visage ne vous sera pas inconnu. Et pour cause, Kamil a déjà tenté sa chance il y a plusieurs années. Vous serez impressionné par la voix de Saéna qui reprend un titre de Tom Odell : "Another love" ou encore Léa, fan inconditionnelle de Julien Doré qui va reprendre son titre : "Nous". Enfin, ne passez pas à côté de la super déclaration d'amour de Patrick Fiori à Manon. Si parfois vous manquez d'inspiration, l'imagination de notre coach pourra nous aider. Vous l'aurez compris, nos 4 coachs, Louane, Patrick Fiori, Julien Doré et Kendji Girac vont encore vivre des montagnes russes d'émotion au cours de cette nouvelle saison incroyable. REPLAY du 3 septembre 2022