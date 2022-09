The Voice Kids 2022 du 3 septembre 2022 - Partie 2

En savoir plus sur Julien Doré

Pour cette deuxième partie des auditions à l'aveugle du samedi 3 septembre 2022, place à de nouveaux talents, tous aussi émouvants que talent...ueux. Découvrez la rockeuse Lola qui reprend un titre de Nirvana. Titouan chante un titre de Radiohead. Quant aux chansons françaises, elles ne sont pas en reste avec Luna qui reprend "toute la musique que j'aime" de Johnny Hallyday et Zoé qui chante un titre de Michel Sardou : "Je vais t'aimer". Pour les nostalgiques de la chanson pop des avec 80, vous retrouverez Manon, fan de Michael Jackson, elle reprend fidèlement "Ben" ou encore Saul qui chante "Hotel California" des the Eagles. Nos 4 coachs Louane, Patrick Fiori, Julien Doré et Kendji Girac sont comblés. REPLAY du samedi 3 septembre 2022