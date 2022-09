The Voice Kids 2022 - Katia chante "Into the unkown" de La Reine des Neiges 2

Katia est une globe-trotteuse en herbe. A l’âge de 4 ans, avec ses parents, elle déménage à Edimbourg en Ecosse. Depuis elle parle en anglais, pense en anglais, mange en anglais, bref Katia se sent écossaise jusqu’au bout des ongles. Le retour en France il y a un an l’a beaucoup attristé mais heureusement la chanson est là pour lui remonter le moral. Et puis cela lui permet surtout de participer à The Voice Kids ! EXTRAIT de the Voice Kids du 10 septembre 2022