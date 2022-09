The Voice Kids 2022 – "On est trop choqué"", la réaction des talents en découvrant Eddy de Pretto

Louison, Léa et Arthur sont les premiers talents de la team Julien Doré à se présenter aux battles. Pour ce premier coaching, leur coach leur a préparé une surprise : la présence d'Eddy de Pretto. A voir la tête de nos talents en entrant dans la salle de répétitions, ils sont plus que surpris. "C'est mon chanteur préféré" dit Louison. Ensemble, ils vont travailler leur nouveau titre : « Soulman » de Ben l’Oncle Soul . Extrait The Voice Kids du 17 septembre 2022