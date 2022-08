The Voice Kids 2022 - Elisa chante "Derrière le brouillard" de Grand Corps Malade et Louane

Elisa a 13 ans et habite Auriol dans les Bouches-du-Rhône. Elle va chanter un titre de Louane et Grand Corps malade : « Derrière le brouillard ». Pour Elisa, la musique permet de s’exprimer différemment, d’extérioriser ses sentiments. Elisa aime les chansons à textes, avec des messages forts. Cela lui permet de mieux faire passer ses émotions. Elle joue de la guitare depuis l’âge de 7 ans, et ne la quitte jamais. Ce soir, évidemment, c’est accompagné de son instrument qu’elle reprend une chanson de sa coach préférée : Louane.