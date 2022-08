The Voice Kids 2022 - Eloane chante "Je m’appelle Bagdad" de Tina Arena

En savoir plus sur Julien Doré

Eloane, 11 ans, originaire de Koenigsmacker en Moselle, va chanter un titre de Tina Arena : « Je m’appelle Bagdad ». Pétillante, pleine d’humour, Eloane découvre le chant il y a seulement 1 an. A l’occasion de son anniversaire, sa maman lui offre une enceinte équipée d’un micro. Eloane s’en saisit, sa maman la filme et poste la vidéo sur les réseaux. La prestation d’Eloane est commentée au-delà de ses espérances, la passion est née. Depuis, la jeune fille a 33 000 abonnés. Ce soir Eloane vient se confronter à de vrais professionnels et espère passer de « chanteuse virtuelle à vraie chanteuse ». Son autre passion : les animaux. Eloane aimerait devenir vétérinaire. Extrait The Voice Kids du 20 août 2022.