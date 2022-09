The Voice Kids 2022 - Eugénie chante "Dommage" de Erza Muqoli

Eugénie a 13 ans et habite Quimperlé dans le Finistère. Elle va chanter une chanson de Erza Muqoli : « Dommage ». Eugénie est une ado avec une toute petite voix mais un très grand cœur. Toujours là pour apporter son soutien aux autres : « si on a besoin de moi, je suis là » ! De nature discrète, c’est sur la scène de The Voice Kids que les projecteurs vont se braquer sur elle pour la première fois. Le frère d’Eugénie, Louis, est non voyant. La musique les réunit au quotidien. Ce soir il l’accompagne au piano. Elle tient à partager la scène avec lui, et il sera là pour la rassurer. EXTRAIT de The Voice Kids du 3 septembre 2022