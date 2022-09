the Voice Kids 2022 - Eva en coaching : "Timéo, tu m'as donné des frissons et c'est très rare"

Eva accompagne Louane pour ses coaching de Battles. Pour cette première confrontation, Trois interprètes de 12, 15 et 7 ans. Lola-Rose, Anaëlle et Timéo vont s'affronter. Ils vont reprendre une chanson de Barbara : « Dis, quand reviendras-tu ? » sous les yeux attendris de Louane et Eva Extrait. The Voice Kids du 17 septembre 2022