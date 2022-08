The Voice Kids 2022 – Faustyne chante "Beggin" de Maneskin

Faustyne a 11 ans et habite Guidel dans le Morbihan. Elle va interpréter un titre de Maneskin : « Beggin ». Faustyne baigne dans la musique depuis toujours. Son papa est guitariste et sa grande sœur, Flavie, fait aussi de la musique. Son plus grand rêve : monter un groupe de musique avec sa grande sœur. Elles se le sont promis, si un fauteuil se retourne, elles se lancent ! Faustyne aime le rock, et le bon rock ! Radiohead, Nirvana, etc.. Faustyne est une jeune fille joyeuse, a toujours la pêche et le sourire.