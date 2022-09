The Voice Kids 2022 - Faustyne, Sacha et Rémy chantent "No Surprises" de Radiohead

Pour cette nouvelle Battle dans la Team Louane, on découvre Faustyne, Sacha et Rémy. Ensemble, ils vont interpréter un titre iconique de Radiohead : « Creep » sous le regard bienveillant d’Eva Queen en coaching. Qui Sortira vainqueur de cette battle ? - EXTRAIT de The Voice Kids du 24 septembre 2022 - Partie 2