The Voice Kids 2022 – Elle a 11 ans, mais elle pourrait déjà participer à « The Voice » adulte

Sara a 11 ans. Samedi soir, elle va être l'une des révélations de la soirée. Sara va chanter une chanson d’Ernesto Lecuona : « Malaguena ». Son papa (chanteur et guitariste professionnel) va l'accompagner à la guitare sur la scène de The Voice Kids. Une manière pour elle de rester en famille tout en faisant ses premiers pas de chanteuse dans ce monde qui la fait tant rêver ! Sara espère suivre les traces de sa cousine Anahy qui, elle aussi, a participé à The Voice (Saison 5 et All Stars)