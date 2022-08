The Voice Kids 2022 – Gabriel chante "Et Bam" de Mentissa Aziza

Gabriel a 14 ans et habite à Lauterbourg dans le Bas-Rhin. Il va chanter un titre de Mentisse : « Et bam ». Ce soir Gabriel réalise son rêve : monter sur la scène de The Voice Kids. Fan, fan, fan !! Chez Gabriel, The Voice c’est une tradition familiale. Hors de question de louper une émission avec sa maman le samedi soir ! La chanson qu’il reprend, Gabriel l’a découverte sur le plateau de The Voice grâce à Mentissa. Ce soir, c’est lui qui sera sur la scène. Gabriel n’en revient toujours pas. Et sa maman, sa première fan, non plus !