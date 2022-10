The Voice Kids 2022 – Gabriel chante "T’en va pas" d’Elsa (Demi-finale)

Il s’appelle Gabriel et c’est à lui de jouer sa demi-finale. Gabriel est un virtuose. Après Mentissa Aziza : « Et Bam » aux auditions à l’aveugle et « il est où le bonheur » de Christophe Maé pendant les Blinds, Gabriel a choisi une chanson d’Elsa : « T’en va pas ». Avec une si jolie voix, on n’a pas envie que Gabriel s’en aille. Extrait de la demi-finale The Voice Kids du 1er octobre 2022