The Voice Kids 2022 – Htagz chante "Minefields" de Faouzia & John Legend

Nawel et Lyne sont deux BFF et forment les HTAGZ. Nawel est aussi extravertie que Lyne est réservée ! Mais cela ne les empêche pas d’avancer ensemble dans la musique. Elles sont d’ailleurs devenues amies grâce à la chanson. Elles se sont rencontrées dans un groupe de chant et ont eu envie de créer un duo. Nawel a déjà participé à The Voice Kids en saison 4 et avait quitté l’aventure aux battles. Elle avait tellement aimé qu’aujourd’hui elle revient avec sa copine Lyne EXTRAIT de the Voice Kids du 10 septembre 2022