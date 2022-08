The Voice Kids 2022 - Isabella chante "Mr / Mme" de Loïc Nottet

Isabella a 15 ans et habite à Orangis en région parisienne. Elle va chanter un titre de Loïc Nottet : « Mr/Mme ». Jeune fille pétillante, « good vibes », Isabella passe son temps à chanter et danser. Sa devise : « Souriez » ! A l’âge de 6 ou 7 ans, elle reprend devant sa maman « All of me » de John Legend. Sa maman se met à pleurer et c’est le déclic. Isabella découvre qu’elle peut toucher les autres avec sa voix. La musique rend les gens heureux et c’est ce qui lui plait ! Au travers du chant, Isabella aime conter des histoires, interpréter les textes.