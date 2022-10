The Voice Kids 2022 – Isabella chante Si seulement je pouvais lui manquer de Calogero (Demi-finale)

Elle s’appelle Isabella et elle fait partie de l’équipe de Louane. Isabella est une interprète. Après Loïc Nottet : "Mr/Mme" aux auditions à l’aveugle et "Crazy in love" de Beyoncé feat Jay Z pendant les Battles, Isabella a choisi une chanson de Calogero : "Si seulement je pouvais lui manquer". Ce qu’elle aime, c’est raconter une histoire. Et, avec une émotion comme la sienne, on ne peut qu’être embarqué... Extrait de la demi-finale The Voice Kids du 1er octobre 2022