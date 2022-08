En savoir plus sur Julien Doré

Il y a les vieux briscards des fauteuils et les petits nouveaux. Mais il y a également des petits nouveaux qui apprennent vite. Louane, l'apprend à ses dépens. Bloquée par Julien Doré, notre coach ne le voit pas immédiatement et tente de convaincre à son tour le talent de venir dans son équipe. En vain ! Extrait the Voice Kids du 20 août 2022.