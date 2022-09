The Voice Kids 2022 – Jules chante "I’m still standing" de Elton John

Avec des parents qui chantaient tout le temps à la maison, Jules a toujours entendu Claude François, Patricia Kaas, David Bowie. Alors forcément, ce qu’il aime aujourd’hui c’est la pop-rock des années 80. Un peu en décalage avec ce qu’écoutent les ados en ce moment… Peut être que les autres trouvent ça démodé mais Jules assume ses goûts musicaux, c’est ce qui le fait vibrer ! The Voice Kids c’est une manière de prendre sa revanche sur tous ceux qui se sont moqués de lui parce que « le ringard, aujourd’hui il passe à The Voice Kids ». EXTRAIT The Voice kids du 10 septembre 2022