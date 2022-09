The Voice Kids 2022 - Julien Doré, en larmes, durant le coaching de Gabriel, Manon et Titouan

Pour la prochaine Battle qui oppose Gabriel, Manon et Titouan, Julien Doré a choisi la chanson de Christophe Maé : "Il est où le bonheur". Cette chanson, cela fait des mois que Julien Doré s'amuse à la travailler, l'étirer, la déstructurer. Ralentir de tempo, créer de la mélancolie. Découvrez le coaching toute en élégance et émotions de Messieurs Doré et De Pretto. Et vous comprendrez pourquoi notre coach est ému. Extrait The Voice Kids du 17 septembre 2022