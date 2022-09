The Voice Kids 2022 – Kamil chante "Papa" de BigFlo & Oli

Kamil a 14 ans et habite à Saran dans le Loiret. Il va chanter un titre de BigFlo & oli : « Papa ». Kamil baigne dans la musique depuis tout petit, grâce à son papa qui possède un studio d’enregistrement. Fan de rap, il transmet sa passion à son fils, qui montre des prédispositions très jeune. Kamil s’est même retrouvé sur scène avec Black M lors de son avant-première au Zenith de Tours, il a fait des apparitions sur plusieurs plateaux TV et aussi dans des radios. Kamil avait déjà tenté l’aventure The Voice Kids en saison 4, mais aucun fauteuil ne s’était retourné. Depuis Kamil a beaucoup travaillé et revient ce soir pour se challenger une nouvelle fois.. Extrait de the Voice Kids du 3 septembre 2022