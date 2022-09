The Voice Kids 2022 - Kenzy, Meissane et Mellina et Romane chantent "Killing me Softly with this song" des Fugees (Battle)

Attention pour la dernière battle de la soirée et de la saison, on retrouve Kenzy, Meissane et Mellina et Romane de la Team Kendji Girac. Trois styles très différents qui vont devoir s’accorder pour chanter un titre des Fugees : « Killing me softly with this song ». Qui Sortira vainqueur de cette battle ? - EXTRAIT de The Voice Kids du 24 septembre 2022 - Partie 2