The Voice Kids 2022 – La prestation magistrale d'Aivan sur le titre de Daniel Lévi

Le coach historique de The Voice Kids ouvre le bal ce soir en présentant ses 4 talents demi-finalistes. Pour commencer, nous accueillons Aivan. Il a porté son choix sur une chanson à la fois technique et puissante. Une chanson qui sort de son univers Jazzy pour l’emmener vers l’émotion. Après Ella Fitzgerald et Zaz, Aivan s’attaque à une chanson de Daniel Lévi que tout le monde adore chanter (plus ou moins bien, c’est vrai) : « L’envie d’aimer ». Un titre de la comédie musicale Les Dix Commandements. Un choix de finaliste ? La réponse. Extrait de la demi-finale The Voice Kids du 1er octobre 2022