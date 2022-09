The Voice Kids 2022 – Léa chante "Nous" de Julien Doré

Léa a 9 ans et Habite Mâlay-Le-Grand dans l’Yonne. Elle va chanter un titre de Julien Doré : Nous ». Léa a une idole : Julien Doré ! Elle l’écoute en boucle, trouve ses clips rigolos et ses chansons l’ inspirent. Et surtout Léa aime les cheveux de Julien !! Ce soir, sa maman lui a fait des boucles… Comme Julien ! Pour The Voice Kids, évidemment elle reprend une chanson du répertoire de Julien Doré « Nous ». Le sujet de la chanson parle beaucoup à Léa et elle a envie de porter ce message « c’est important de faire attention à la planète ». Sur la scène, elle sera accompagnée de son papa à la guitare. Extrait de the Voice Kids du 3 septembre 2022