The Voice Kids 2022 – L'émotion de Julien Doré en entendant Léa chanter sa chanson

Léa a 9 ans et Habite Malay-Le-Grand dans l’Yonne. Et elle est fan de ... Julien Doré. Regardez la réaction de celui-ci quand il entend Léa chanter sa chanson : "Nous". Il fond d'émotions. Un moment qu'on a envie de voir et revoir en boucle. Extrait de the Voice Kids du 3 septembre 2022