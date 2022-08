En savoir plus sur Julien Doré

Une saison qui ne va ressembler à aucune autre. A l'image de cette collégiale des coaches. Julien Doré, Louane, Patrick Fiori et Kendji Girac interprètent tout en subtilité, décalage et émotion un titre de Gilbert Montagné : "sous les sunlights des tropiques". La saison 2022 de The Voice Kids peut commencer. Extrait the Voice Kids du 20 août 2022.