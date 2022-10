The Voice Kids 2022 – Loghane chante "The Winner takes it all" de ABBA (Demi-finale)

C’est au tour de Loghane de vivre sa demi-finale. Notre talent saura-t-il transmettre autant d’émotions en anglais qu’en français ? Ce soir, Loghane va interpréter un titre de Abba : "The winner takes it all" - Extrait de la demi-finale The Voice Kids du 1er octobre 2022