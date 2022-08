The Voice Kids 2022 – Loghane chante "Voilà" de Barbara Pravi

En savoir plus sur Julien Doré

Loghane, 15 ans, originaire de Maizières-Lès-Metz en Moselle va chanter un titre de Barbara Pravi : « Voilà ». Ado bien dans ses baskets aujourd’hui, mais cela n’a pas toujours été le cas. Harcelée plus jeune, c’est le chant qui l’a aidé à aller mieux. La musique comme thérapie, comme refuge, maintenant Loghane a repris confiance en elle et veut montrer la jeune fille forte qu’elle est devenue. La chanson qu’elle interprète ce soir est un cri : Loghane a besoin d’être entendue, écoutée. Elle veut devenir chanteuse et le chante haut et fort. Extrait the Voice Kids du 20 août 2022.