The Voice Kids 2022 - Lola chante "Come as you are" de Nirvana

Lola à 11 ans et habite à Replonges dans l’Ain. Elle va chanter une chanson de Nirvana : « Come as you are ». Méfiez-vous des apparences ! Sous ses airs de petite fille sage et angélique se cache en vérité une vraie baby rockeuse ! Le rock chez Lola, c’est une histoire de famille. Ses parents sont fous de rock ! A 2 ans Lola chantait aussi bien la Reine des Neiges que Nirvana, Queen ou Bowie C’est donc tout naturellement que ce soir elle reprend un titre de son groupe préféré : Nirvana. EXTRAIT de The Voice Kids du 3 septembre 2022