The Voice Kids 2022 – Lola-Rose chante "L’effet de masse" de Maëlle

Lola-Rose est la benjamine du concours. Elle a une passion pour les pandas roux et rêve d’en avoir un à la maison. Mais elle a déjà un chat « c’est déjà bien » ! Fan absolue de Maëlle, gagnante de la saison 7. Lola-Rose découvre le chant à l'âge de 4 ans alors qu’elle voit Maëlle à la télévision et c’est la révélation : elle veut devenir chanteuse comme elle !!! Ce soir chanter sur la même scène que son idole « c’est un rêve ». EXTRAIT The Voice kids du 10 septembre 2022