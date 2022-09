The Voice Kids 2022 – Louison, Arthur et Léa chantent "Soulman" de Ben l’Oncle Soul

Louison est âgé de 11 ans et lors de son audition à l’aveugle, il a réussi l’exploit de faire se retourner les 4 coachs avec sa reprise de Stromae. Avec sa petite voix, Léa a, elle aussi, fait carton plein en interprétant un titre de son chanteur préféré Julien Doré. Quant à Arthur, 8 ans, plus la peine de le présenter. Notre mini Mika a tout d’un grand. Pour cette première battle, nos trois talents de la Team Julien Doré vont interpréter un titre de Ben l’Oncle Soul : « Soulman ». Avec un joli cadeau lors du coaching, Eddy de Pretto. Qui Sortira vainqueur de cette battle ?. Extrait The Voice Kids du 17 septembre 2022