The Voice Kids 2022 – Luna chante "Toute la musique que j’aime" de Johnny Hallyday

Luna a 14 ans et habite à Florensac dans l’Hérault. Elle va chanter un titre de Johnny Hallyday : « Toute la musique que j’aime ». De nature calme et réservée, Luna est aussi très proche de sa famille qui la soutient dans tous ses projets. Luna travaille dur pour entretenir sa passion : 4 heures de cours de chant et depuis peu, des cours de guitare. Luna aime se tourner vers les autres : « ce qui m‘énerve c’est l’injustice ! Si je ne fais pas carrière dans la musique, j’aimerais devenir avocate pour défendre les autres, c’est quelque chose qui me tient à cœur ». EXTRAIT de The Voice Kids du 3 septembre 2022