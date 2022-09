The Voice Kids 2022 - Manon chante "Ben" de Michael Jackson

Manon a 13 ans et habite Thiais en région parisienne. Elle va chanter une chanter de Michael Jackson : « Ben ». Manon est une petite fille qui se décrit comme gentille et bienveillante. Elle chante depuis toute petite, mais surtout elle chante 24h/24 ! De nature plutôt réservée, Manon se transforme littéralement quand elle est sur scène, elle n’a plus peur de rien ! Passionnée de comédies musicales, son plus grand rêve est de jouer un jour à Broadway. EXTRAIT de The Voice Kids du 3 septembre 2022