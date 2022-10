The Voice Kids 2022 – Manon chante "Easy on me" d’Adele (Demi-finale)

Découvrons maintenant l’unique fille de la Team Patrick Fiori pour la demi-finale : Manon. Une signature vocale, une voix rocailleuse qui a fait chavirer le cœur de son coach. Après Billie Eilish et Amel Bent, Manon s’attaque à Adele (rien que ça) pour tenter d’accéder à la marche ultime avec un titre : « Easy for me ». Extrait de la demi-finale The Voice Kids du 1er octobre 2022