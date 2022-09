The Voice Kids 2022 - Manon chante "Lovely" de Billie Eilish

Manon à 13 ans et habite Plan-d’Aups-Sainte-Baume dans le Var. elle va chanter un titre de Billie Eilish : « Lovely ». Manon n’a pas la voix de son physique. Les gens sont souvent surpris en l’entendant. On ne s’attend pas à entendre une si grosse voix sortir de ce petit corps !! Avec plus de 30 concours de chant au compteur Manon à l’habitude de la scène. Pourtant elle est toujours aussi stressée en y allant. Mais en participant à « l’expérience de sa vie » cette ado à la personnalité forte et mature compte bien tout donner ! Elle reprend un titre de Billie Eilish, sa chanteuse préférée. Extrait de the Voice Kids du 3 septembre 2022