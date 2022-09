The Voice Kids 2022 – Manon et Noelya chantent "Jusqu’au bout" d’Amel Bent et Imen Es

Tout de suite une nouvelle battle dans la Team Patrick Fiori. En raison de la situation sanitaire, Oriane a été contrainte de rester chez elle au Maroc. Nous allons de retrouver Manon et Noelya. Elles vont interpréter un titre d’Amel Bent et Imen Es : « Jusqu’au bout ». Qui Sortira vainqueur de cette battle ? - EXTRAIT de The Voice Kids du 24 septembre 2022 - Partie 2