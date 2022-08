The Voice Kids 2022 – Meïssane et Mellina chantent "Bella Ciao" de Maître Gims, Naestro, Slimane, Vitaa & Dadju

Meïssane et Mellina ont 10 ans et habitent Louvres. Elles vont chanter « Bella Ciao » de Maître Gims, Naestro, Slimane, Vitaa & Dadju. Soeurs jumelles, Mellina et Meïssane sont inséparables. Elles font tout ensemble, ont les mêmes activités, partagent les mêmes vêtements, dorment ensemble. Mais ce qu’elles font de mieux ensemble c’est chanter. Chacune leur petit caractère, elle se chamaillent pas mal, d’autant que Meïssane affirme être la plus grande avec ses 2 cm de plus !